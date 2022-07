Het van origine Duitse familiecircus Bossle komt naar Breda. Van 22 juli tot en met 7 augustus staat de grote tent opgeslagen in de Westertuin in Westerpark.

Bossle is een vintage circus, dat al jaren door ons land reist en het publiek een nostalgische wereld voorschotelt. 'Kitsch, kneuterig, kunstig en daardoor vrolijk en gezellig', noemt Bossle zelf de voorstellingen. De shows duren bijna twee uur en bevatten onder meer jongleurs, acrobaten, messenwerpers, vuurspuwers, clowns, paarden, honden, lama's en kamelen. En dat alles onder leiding van David Bossle, eigenaar van het circus en de clown van het gezelschap.

Première

De Bredase première is op vrijdag 22 juli om 19.00 uur. De daaropvolgende dagen zijn er voorstellingen om 15.00 en 19.00 uur, behalve op maandag en donderdag. Op de zondagen 31 juli en 7 augustus zijn er vroege voorstellingen, die al om 11.00 uur beginnen.

Kaarten zijn enkel verkrijgbaar aan de circuskassa. De voorverkoop is op voorstellingsdagen van 10.00 tot 11.00 uur. De kassa is tevens geopend vanaf één uur voor aanvang van iedere voorstelling. Alleen contant betalen is mogelijk.