Slecht nieuws voor wie graag hoge sprongen of kunstige salto's maakt: Cross Jumps Breda sluit per 1 november de deuren. Het trampolinepark zit in het deel van de voormalige De Faam-fabriek dat wordt gesloopt voor woningbouw.

Ruim zeven jaar geleden begon Jochen Stevens Cross Jumps Breda met één trampolineveld. De populariteit groeide, zowel onder recreanten als sporters, waardoor het bedrijf flink kon groeien. Het was al langer bekend dat de hal waar Crossjumps Breda Trampolinepark en Gymnastics gevestigd is, plaats moet maken voor woningen. Stevens en zijn vriendin Sorayda Halewijn hebben gezocht naar ruimte om hun activiteiten voort te zetten, maar hebben geen geschikte locatie gevonden. Zondag werd bekend dat het bedrijf per 1 november 2022 dicht gaat. Tot die tijd blijven 'jumpers' welkom. De inventaris staat al te koop, zowel de (freestyle)trampolines als het airtrackpark en de airbag. Sociale media De ondernemers van Cross Jumps Breda blijven zich ook na de sluiting op sociale media bezighouden met trampolinespringen. Op hun populaire You Tube-kanalen delen zij tricks, stunts en challenges.