De proef met 'groene muren' langs de Nieuwe Mark in Breda zit erop. Vrijdag zijn de panelen door de aannemer verwijderd. De begroeide damwanden keren straks wel weer terug, maar niet alleen vanwege het mooie plaatje.

De proefpanelen hebben ruim twee jaar langs de damwanden bij de Markendaalseweg gestaan. Zo onderzocht GreenQuays welke bakstenen, voegmortel en voeding straks het beste gebruikt kunnen worden voor de groene kades langs de Nieuwe Mark.

Verkoeling

Het is de bedoeling dat er straks meer delen van de kades in de stad begroeid zijn met kruiden, varens en mossen. De planten langs het water zorgen onder meer voor verkoeling in de stad en een rijke flora en fauna in en rond de rivier.

Om dit voor elkaar te krijgen, ontvangt GreenQuays zo’n 4,7 miljoen euro aan Europese subsidie. GreenQuays is een samenwerking van onder meer de gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta, universiteiten en natuurorganisaties.