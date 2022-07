Twee mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij in Breda. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later heeft de politie een verdachte aangehouden.

De politie ontving rond 2.00 uur een melding dat er zou zijn geschoten aan de Bavelseparklaan. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie op de parkeerplaats. De twee slachtoffers zijn met onbekende verwondingen afgevoerd. Agenten hebben een half uur later een verdachte aanhouden op het Breepark. Hierbij hebben agenten hun wapen moeten trekken. De rol van de verdachte bij het schietincident wordt onderzocht. De forensische opsporing heeft na de schietpartij sporen veiliggesteld en onderzocht. De politie probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda