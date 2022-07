Het Chassé Theater doet in de vakantiemaanden niet aan een reces. De schouwburg en bioscoop Chassé Cinema bieden de hele zomer door toneel-, film- en muziekvoorstellingen, waarvan een aantal in het teken staan van de Vuelta.

Daarnaast komt de buitenbios Sunset Cinema terug. Op zeven locaties in de stad worden van 3 augustus tot en met 2 september films vertoond met de ondergaande zon als achtergrond. Die locaties zijn: hotel Ingenhousz (Ingenhouszplein), de tuin van St. Joost (Beukenlaan), de voormalige garage Otten (Beverweg), Brack en Podium Bloos (beide Speelhuislaan), BO Diversity (Nijverheidssingel) en Radio Pannekoek (Stek, Veilingkade). De voorverkoop is al begonnen.

Open Vensters

Op vier zaterdagavonden in juli en augustus presenteert Chassé Theater op het eigen voorplein Open Vensters, een gratis programma met 'nieuwe' muziek uit alle windstreken door singer-songwriters en kleine formaties.

Vanwege de komst van de Ronde van Spanje naar Breda (op zondag 21 augustus) worden speciaal voor wielerliefhebbers deze zomer een aantal films en documentaires vertoond rond het edele cyclisme. Hoogtepunt is donderdag 18 augustus. Dan komt niemand minder dan Joop Zoetemelk naar het Chassé Theater. Samen met de publicisten Mart Smeets, Wilfried de Jong, Eric Corton en Bert Wagendorp plus oud-ploeggenoten Johan van de Velde, Leo van Vliet en Henk Lubberding blikt De Joop uitgebreid terug op zijn eindzeges in de Tour de France van 1980 én de Vuelta van 1979.

Formule 1

Donderdag 25 augustus komt een andere sport aan bod in het theater. Commentatoren Olav Mol en Jack Plooij geven dan een kijkje achter schermen van het Formule 1-circus.