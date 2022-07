Agenten hebben dinsdagavond op het Bagven Park in Breda een verborgen ruimte in een auto ontdekt. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole. In de verborgen ruimte lag volgens de politie een groot aantal pakketten met cocaïne. Het gaat volgens de politie om 100 kilo.

In de eerste tests werd aangetoond dat het om de harddrug gaat, maar nog niet alle verdachte inhoud is onderzocht. De automobilist, een 24-jarige man uit België, is aangehouden. Agenten haalden de verdachte auto bij Prinsenbeek van de A16, waar een camera langs de snelweg meldde dat de bestuurder mogelijk met ongeldige nummerborden reed. De wagen werd door de dienders naar het carpoolterrein van het Bagven Park geleid voor de controle. De auto werd in beslag genomen toen bleek dat het kenteken niet meer geldig was. Tijdens het doorzoeken van de wagen vonden de agenten een afstandsbediening. Met een druk op de knop ging de achterbank omhoog en verschenen de verdachte pakketten. Verder onderzoek Het voertuig werd daarna van de carpoolplaats getakeld en wordt verder onderzocht. De Belgische bestuurder zit vast in een politiecel. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda