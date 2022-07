Immer Hansi en Arjon Oostrom gaan er eind augustus mede voor zorgen dat Ulvenhout als vanouds kermisfeest kan vieren. Zij treden samen met een aantal andere artiesten op tijdens muziekfestival Ulven(h)Outdoor.

Het een-na-laatste weekend van de zomervakantie kan er volop gezwierd en gezwaaid worden op het terrein bij de Pekhoeve in het centrum van Ulvenhout. Vier dagen lang staan er kermisattracties opgesteld.

Ulvenhout Leeft, de organisatie in het dorp die jaarlijks meerdere activiteiten organiseert, komt voor het kermisweekend met muziekfestival Ulven(h)Outdoor. Zaterdag van 15.00 tot 23.00 uur staan naast eerder genoemde artiesten ook Tommie-C, Barry Fest, John West en Ransom op het programma.

Zondag 28 augustus is de bourgondische middag van 14.00 tot 21.00 uur, met optredens van Tim Schalkx, The Manatees, Van Eigen Bodem en het eigen dj-team van Ulvenhout Leeft.

Kaartverkoop

Voor het zaterdagprogramma is een ticket verplicht voor iedereen vanaf zestien jaar. Vroege vogels kopen nu tickets voor 12,50 euro per stuk, vanaf de reguliere verkoop kost een kaartje 15 euro. De zondag is gratis. Meer info: ulvenhoutleeft.nl.