Bij een uitslaande brand dinsdagochtend in een appartement aan de Epelenberg in Breda, is een persoon gewond geraakt. Een ambulance bracht het slachtoffer naar een ziekenhuis.

De brandweer ging rond 6.15 uur af op de melding van de brand. Direct werd opgeschaald naar een middelbrand, de brandweer was met drie voertuigen aanwezig. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen maar die werd later weer afgemeld. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over de gewonde en controleerden nog één ander persoon. Die hoefde niet naar het ziekenhuis. De woning op de bovenste verdieping liep flinke schade op. De politie zette tijdens het blussen de straat aan beide kanten af. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.