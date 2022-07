Voormalig Bredanaar Terry C. uit Dordrecht heeft maandag bij de rechtbank in Breda een celstraf gekregen van anderhalf jaar. In een verborgen ruimte in zijn auto vond de politie een Glock, een patroonhouder en munitie.

De politie controleerde de wagen in oktober vorig jaar op de A59 bij Terheijden. Ze hadden een tip gekregen, die aanleiding was om de auto tot stoppen te dwingen. Op het pistool zat het dna van Terry C. en van de tweede persoon in de auto. Zelf hadden ze gezegd dat ze niets wisten van de spullen in de verborgen ruimte, maar dat geloofde de rechtbank vanwege het dna-spoor niet. De tweede verdachte moet later nog voorkomen.

Terry C. werd meermalen veroordeeld, mede omdat hij in mei 2016 in Dordrecht iemand doodschoot. Hij zat daar vier jaar voor vast, maar ging vorig jaar alsnog vrijuit, omdat het gerechtshof vond dat er sprake was van zelfverdediging.