Het oefenduel tussen NAC en Madese Boys was om meerdere redenen speciaal voor Stef de Wijs. Het negentienjarige talent maakte zijn officieuze debuut in nota bene zijn eigen woonplaats en speelde negentig minuten mee.

Zaterdag 2 juli is een dag die Stef de Wijs niet snel zal vergeten. Het is de dag waarop de verdediger uit de NAC-jeugd zijn officieuze debuut mocht maken in het eerste. En dat op een plek die hij maar al te goed kent. "Het is heel bekend terrein voor mij hier, ik heb hier zes, zeven jaar in de jeugd gespeeld", geeft De Wijs aan. Het talent speelde negentig minuten mee op sportpark De Schietberg in Made, waar hij zijn eerste stappen op een voetbalveld zette.

"Ik ben gewoon te voet gekomen, ik woon hier om de hoek. Het is natuurlijk heel mooi om hier mijn eerste negentig minuten te maken in het eerste", glunderde de jonge linksback. Bij de tegenstander Madese Boys een hoop bekenden, maar ook langs de lijn. "Heel mijn familie was hier, heel veel vrienden en ook kennissen. Iedereen heeft kaartjes gekocht en is komen kijken."

De Madenaar speelt vanaf zijn elfde bij NAC. Zijn debuut maakte hij dus als linksback. "Ik ben een rechtspoot, maar ik kan aan allebei de kanten spelen: als links- en rechtsback. Ik hou ervan om aanvallend mee op te komen, dat is mijn kwaliteit: de hele tijd er overheen komen."

Zenuwen kende hij niet. "Ik moet zeggen dat ik het erger had verwacht, maar ik vond het wel meevallen. Wel gewoon wedstrijdspanning en nu nét iets meer omdat hij bij het eerste was."

Hij genoot van zijn eerste negentig minuten in NAC 1. "Ik vond het zelf wel lekker gaan. Negentig minuten spelen ben ik wel gewend, ik heb vorig seizoen ook bijna alles gespeeld. Ik heb het als leuk en goed ervaren." Hij was de enige linksback in de selectie, Michaël Maria was er nog niet bij en Jethro Mashart is niet fit. Ziet De Wijs dit als zijn kans om zich te bewijzen? "Nou, zover kijk ik eerlijk gezegd nog niet. Fijn dat ik nu minuten kan maken. Dan zie ik wel verder."