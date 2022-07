Een wielrenner is zaterdagochtend zwaargewond geraakt na een botsing met een busje op de kruising tussen de Oude Bredasebaan en de Ulicotenseweg in Chaam.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Een traumahelikopter werd opgeroepen en kwam ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De bus heeft schade opgelopen door het ongeval.