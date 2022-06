Ouders die een kind met een beperking hebben, kunnen zaterdag veel informatie krijgen over allerlei onderwerpen op de Zorgmarkt Breda.

Ouders die kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, lopen vaak tegen allerlei zaken aan. Wat moet je allemaal regelen als je kind achttien jaar wordt? Aan welke sporten kan je kind meedoen? Wie meer wil weten over sport- en speelmogelijkheden, speciale opvang, logeeradressen, juridische zaken en indicaties kan terecht bij een van de 45 kramen.

De zorgmarkt Breda wordt zaterdag gehouden van 10.00 tot 15.30 uur bij Curio aan de Biesdonkweg 33 in Breda. Zie: zorgmarktbreda.nl. De entree is gratis. Er is opvang voor de kinderen.