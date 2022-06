Een 87-jarige inwoner van Breda is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij op de Emerparklaan in Breda tegen een boom was gereden. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de man onwel geworden tijdens het autorijden. Daardoor raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk en moest door een berger worden weggetakeld.