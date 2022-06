Voordat de Nieuwe Mark uitgegraven wordt, moesten woensdag eerst de vissen op een veilige manier gevangen worden.

Dat gebeurde met een klein stroomstootje. Wethouder Daan Quaars, die het project Nieuwe Mark de komende vier jaar begeleidt, stond tot nu toe bekend als een soort supergeleider. Quaars ontpopte zich in de goed geïsoleerde boot in de Nieuwe Mark bij de Markendaalseweg als een soort menselijke taser door met een stroomgeleidend schepnet vissen uit het water te tillen.

Quaars deed even voor de show mee. Het echte werk werd door twee medewerkers van het gespecialiseerde visbedrijf gedaan. Via een metalen kabel werd een elektrisch veld onder de boot gecreëerd waardoor de vissen als vanzelf in het 'positief geladen' schepnet zwemmen. Ze worden met stroomstootjes tijdelijk verdoofd, direct in een container met zuurstofrijk water gedaan en zo snel mogelijk in een ander deel van de Haven weer uitgezet.