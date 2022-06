Een 43-jarige man uit Oosterhout heeft zich dinsdag gemeld bij de politie in Breda. Hij zou afgelopen februari een bezoeker van een café aan de Halstraat in Breda met een glas in zijn gezicht hebben geslagen. Hierbij liep het slachtoffer flinke verwondingen op.

De politie deelde vorige week maandag beelden van de dader in het televisieprogramma Bureau Brabant, in de hoop hem te kunnen opsporen. In de uitzending vertelde politiewoordvoerder Dik Advocaat dat een normale stapavond plotseling veranderde in een drama. Zonder aanleiding sloeg iemand een glas kapot in het gezicht van het slachtoffer.

"Ik dacht, mijn neus ligt er gewoon af", vertelde het slachtoffer in het programma. "Ik had nog niet eens gezien dat ik een wond had onder mijn wenkbrauw en mijn oog." Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, op 20 februari rond 0.30 uur 's nachts.

Camerabeelden

Na het incident ging de dader er snel vandoor, maar werd door verschillende camera's in de stad gefilmd. Die beelden werden vorige week door de politie op Bureau Brabant gedeeld.

En dat heeft blijkbaar geholpen want ruim een week later, op dinsdag, meldde de 43-jarige verdachte uit Oosterhout zich bij de politie. Hij werd direct aangehouden en zit vast op het politiebureau.