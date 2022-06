Een negentienjarige man uit St. Willebrord is maandagnacht aangehouden op de A16 richting België omdat hij in een auto reed die kort daarvoor als gestolen was gemeld. Volgens de politie bleek hij ook onder invloed te zijn van drugs.

Een bewoner aan de Mastenbroek in Breda meldde rond 01.50 uur dat zijn auto was gestolen. Enkele minuten later zagen agenten de gestolen auto rijden op de A16 richting België. Na een volgteken stopte de bestuurder op de vluchtstrook. Door een indicatieve test ontdekten de dienders dat de man onder invloed was van THC (of cannabinoïde), een stofje dat in softdrugs als hasj en wiet zit en zorg voor een 'high'. De eigenaar van de auto kreeg zijn voertuig zonder schade weer terug.