Een automobilist heeft maandagavond in een bocht van de Nieuwe Kadijk in Breda de macht over het stuur verloren en is in de berm terechtgekomen. Daarbij raakte de bestuurder gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. De automobilist reed een lantaarnpaal omver en kwam via het fietspad in de bosjes terecht. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.