In de Vincent van Goghstraat in Breda is maandagavond een huls gevonden. Verschillende buurtbewoners meldden meerdere schoten te hebben gehoord.

Meerdere mensen meldden rond 23.15 uur dat ze meerdere schoten hadden gehoord. Daarop ging de politie op onderzoek uit. Een traumahelikopter was uit voorzorg geland, maar steeg om 23.50 uur weer op omdat er geen gewonde werd aangetroffen. Ter hoogte van een bushalte aan de straat werden pionnen geplaatst en werd een klein gebied afgezet. Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie doet verder onderzoek naar de gehoorde schoten. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda