Een automobilist is met zijn auto op de kop beland nadat hij tegen een lantaarnpaal is gebotst in Breda. Dat gebeurde zondag rond 04.20 uur aan de Emerparklaan.

Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Een passagier werd in een ambulance gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het kruispunt werd enige tijd afgesloten voor het verkeer. De wagen is weggetakeld.