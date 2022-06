Bij een woningbrand in de Agaatstraat in Breda hebben bewoners rook ingeademd. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand werd zondag rond 03.15 uur gemeld. De hond van de bewoners is met de dierenambulance opgehaald. Het is niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Ook bij de buren werd de woning geventileerd.