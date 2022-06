Twee achttienjarige mannen op een scooter vluchtten donderdagavond bij een controle in Breda weg voor de politie. Dat gebeurde bij de Beverweg. Later bleek dat de brommer waarop ze reden was gestolen.

Agenten gaven de mannen op de scooter rond 21.20 uur een stopteken voor een controle. De bestuurder stopte, maar het tweetal rende weg toen de agenten dichterbij kwamen. Achter een struik werd de bijrijder uiteindelijk gevonden en aangehouden. Na een check in het politiesysteem bleek de scooter gestolen te zijn. Later werd in een woning ook de bestuurder gepakt. Hij wordt verdacht van heling. De politie doet daar verder onderzoek naar. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda