Waterplanten, algen en afval zijn donderdag uit de Nieuwe Mark gevist. Het zijn de voorbereidingen op het uitdiepen van de rivier bij de Markendaalseweg.

Bewoners van appartementencomplex Marquant kijken donderdag toe hoe de waterbeplanting in de Nieuwe Mark met een graafmachine wordt verwijderd.

Er zijn in het water geen zeldzame plantensoorten aanwezig. Het gaat onder meer om algen. Planten worden samen met het afval uit het water afgevoerd naar een erkend verwerker. Het werk duurt ongeveer een dag, met indien nodig nog wat werkzaamheden op vrijdag.

Vissen

De gemeente haalt de planten weg, zodat de Nieuwe Mark op woensdag 29 juni goed afgevist kan worden. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. De waterlelies worden een dag later op 30 juni verplaatst. Een deel van de waterlelies wordt overgebracht naar het Koolwijkpark in Breda en het andere deel komt in de vijver achter het Zilverhof in Prinsenbeek.

De hoeveelheid planten die in de afgelopen jaren in de Nieuwe Mark is gegroeid, geeft volgens de gemeentewoordvoerder aan dat de gezondheid van het water goed is. "Er is een continue toestroom van vers water vanuit de Mark door middel van een persleiding."