Voor de derde maal is er in Breda een culturele zondag. Met volop theater, dans, muziek, beeldende kunst en natuurlijk 'woord', want dat is dit keer het centrale thema.

De culturele zondagen zijn een alternatief voor de Cultuurnacht die begin dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, niet kon doorgaan. In plaats van op één avond, presenteert cultureel Breda zich dit voorjaar tijdens vier zondagmiddagen aan het publiek. Steeds met de focus op een andere kunstdiscipline. Dit keer is dat 'woord'.

'Woord' is 26 juni volop aanwezig in een aantal (unieke) theatervoorstellingen. Van Bureau Pees bijvoorbeeld, dat in de Nieuwe Veste een speciale versie brengt van WEI, de literaire wandeling die in september 2021 plaatsvond in de Lage Vuchtpolder.

Bijzonder is ook de performance 'Het Leven Zelf' van Zout, waarbij publiek in een mix van spoken word en muziek tijdens een wandeling van Nieuwe Veste naar het Chassé Theater wordt meegezogen in de levens van Marilou (79, Leiden) en Wessam (37, Aleppo).

Zandgedichten

Maar er is meer. Van een (gratis) open dag van het Stedelijk Museum Breda, waarbij woordkunstenaars optreden en kinderen en jongeren in de huid van een suppoost stappen, tot aan dansgezelschap LeineRoebana dat een solo brengt in de Grote Kerk.

Zandschrijfmachine Skryf rijdt dichtregels uit in de Veemarktstraat, terwijl verderop, bij Lighthouse aan de Markendaalseweg 75 Rebecca Nelemans een gesprek leidt tussen auteur Sacha Bronwasser van 'Niets is gelogen' en Claudette van de Rakt, maker van fotoboek 'OMG it's me'.

Koepelkunst

In de Nieuwe Veste zijn workshops rond woorden en taal, Galerie Ecker presenteert werk van Moniek Toebosch en bij de voormalige Koepelgevangenis gooien enkele kunstenaars die in bijgebouwen werken hun deuren wagenwijd open.

Theaterwerkplaats Tiuri, theatergroep 2.0 of, in Chassé Cinema, de bijzondere Essentials van Martin en Inge Riebeek, het is maar een klein deel wat er zondag na 13.00 uur is te zien en te beleven. Voor meer info en kaartjes van 2,50 euro: www.cultuurnachtbreda.nl