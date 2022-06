Een fietsster is dinsdagavond geschept door een auto op de Noortberghmoeren in Breda. Het ongeluk gebeurde kort na 22.00 uur.

Het slachtoffer is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De automobilist raakte niet gewond. De voorruit van het voertuig liep flinke schade op. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.