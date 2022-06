Een originele hoed van colonel Parker. En een sjaaltje van Elvis. Ze zijn te zien op een mini-tentoonstelling in het Chassé Theater, vanaf donderdag 23 juni.

Op die dag gaat tevens de film Elvis in première, waarin het leven van Elvis Presley bekeken wordt door de ogen van zijn manager Tom Parker, gespeeld door Tom Hanks.

Handtekening Elvis

De mini-expo is gratis te zien vanaf de buitenkant van het theater en bevat verder onder meer door Parker bedachte merchandise rondom Elvis en een handtekening van The King. De tentoonstelling zal ten minste vier weken te zien blijven en is te vinden naast de hoofdingang. Op de dag van de première staat er tevens voor de ingang een roze Cadillac, de favoriete auto van Elvis. De mini-expo wordt ingericht met medewerking van de fanclub Elvis Matters.

Vlaszak

De extra aandacht aan de film heeft er alles mee te maken dat Colonel Tom Parker in werkelijkheid Dries van Kuijk heette. Hij werd op 26 juni 1909 geboren aan de Vlaszak in Breda, op een steenworp afstand van het Chassé Theater. Op negentienjarige leeftijd vertrok hij illegaal naar Amerika en nam daar zijn nieuwe naam aan.