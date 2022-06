Een bezoeker van een café aan de Halstraat in Breda werd afgelopen februari met een glas in zijn gezicht geslagen. De man liep daarbij flinke verwondingen op in zijn gezicht. De politie deelde maandag beelden van de dader in het televisieprogramma Bureau Brabant, in de hoop hem te kunnen opsporen.

"Ik dacht, mijn neus ligt er gewoon af", vertelt het slachtoffer in het programma. "Ik had nog niet eens gezien dat ik een wond had onder mijn wenkbrauw en mijn oog." Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, op 20 februari rond 0.30 uur 's nachts. "De lockdown was voorbij en alles was weer open. We dachten, we gaan een hapje eten, ik en mijn vriendin. Daarna zouden we een drankje doen."

De normale stapavond veranderde plotseling in een drama, vertelt politiewoordvoerder Dik Advocaat. Zonder aanleiding slaat iemand een glas kapot in het gezicht van het slachtoffer.

Veel bloed

"Ik loop naar de wc, doe de deur open en zie dat daar meerdere mensen staan. Ik stond met iemand te praten. Op de achtergrond hoorde ik dat een man op een dichte wc-deur begon te bonken en riep: 'doe eens open'. Daarna liep hij weer door. Het ging allemaal zo snel. Die wc-deur gaat open, ik draai me om en uit het niets heeft hij een glas vast en slaat op mijn gezicht. Ik zakte in elkaar. Toen ik naar beneden keek zag ik alleen maar bloed", vertelt het slachtoffer.

De dader ging er snel vandoor, maar werd door verschillende camera's in de stad gefilmd. Die beelden zijn door de politie op Bureau Brabant gedeeld in de hoop dat de man wordt gevonden. "Het slachtoffer had blind kunnen zijn", zegt een agent in het programma. "Deze dader moet gepakt worden", zegt het slachtoffer.

Het gaat om een man tussen de 40 en 50 jaar. Op die avond droeg hij een donkere spijkerbroek met gaten en printen, een zwarte pet en een zwarte trui met gele print.