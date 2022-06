'Bizar en respectloos', noemt de politie het. Zaterdag maakten voorbijgangers beelden van een dodelijk ongeluk aan de Backer en Ruebweg in Breda, die later op sociale media verschenen.

'Bedenk even hoe je dat zou vinden wanneer het een familielid of vriend van jou betreft. Dan is het laatste waar je op zit te wachten dat er beelden van je geliefde gedeeld worden online', aldus de politie op Facebook. Bij het ongeluk op de kruising met de Konijnenberg kwam een 51-jarige motorrijder uit Oosterhout om het leven. Een 23-jarige bestuurder uit Breda is opgepakt.

'Helaas ontvangen we als politie meerdere meldingen dat mensen op sociale media foto's en video's plaatsen van het ongeval en de hulpverlening aan het slachtoffer', meldt de politie in een bericht op Facebook. 'Bizar en bovenal respectloos!'

Volgens de politie is het plaatsen van de beelden 'een enorme stap te ver'. 'In de eerste plaats zouden die opnamen helemaal niet gemaakt moeten worden. Je mobiele telefoon tevoorschijn halen om een incident of ongeval te filmen is niet stoer, niet leuk, niet interessant en niet slim.' De afsluitende boodschap luidt dan ook: 'Doe het gewoon niet!'

Boete

Ook zouden er automobilisten zijn geweest die al rijdend hun mobieltje tevoorschijn haalden om te fotograferen. Volgens de politie kunnen zij daarover nog post verwachten van het CJIB, met een boete van waarschijnlijk 350 euro. Zo werden in maart van dit jaar zeker 23 automobilisten beboet voor rijden met telefoon in de hand bij een ongeval waarbij een rijinstructeur en zijn leerling zwaargewond raakten.