Zeker 97 automobilisten zijn zaterdag bekeurd omdat zij parkeerden in de omgeving van het overvolle parkeerterrein van recreatieplas 't Zand in Alphen-Chaam. Dat meldt de gemeente maandag.

Rond 12.00 uur werd die dag de parkeerplaats afgesloten vanwege de drukte. "Via sociale media en de lokale kranten is opgeroepen om niet meer met de auto naar het 't Zand te komen en er is gewaarschuwd dat foutparkeren bekeurd wordt. Omwonenden ondervinden op warme dagen veel parkeeroverlast van bezoekers aan recreatieplas 't Zand."

Minimaal 97 bestuurders negeerden dat. Zij krijgen een boete van honderd euro plus administratiekosten. Mogelijk gaat het om nog fors meer boetes. "Naast de boetes die zijn uitgeschreven door de gemeente heeft ook de politie nog tientallen bekeuringen uitgedeeld."