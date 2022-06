Om de overlast in de trappenhuizen van het NS-station in Breda aan te pakken, wordt nagedacht over het afsluiten van complete verdiepingen en een verbeterde toegangscontrole. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om jonge overlastveroorzakers door boa's door te laten sturen naar Halt.

Dat valt op te maken uit antwoorden die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan de raadsfracties van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Die hadden een maand eerder aan de alarmbel getrokken na diverse 'signalen' dat het niet pluis is in de trappenhuizen van het NS-station. Openbaar toilet Het zijn volgens de fracties vooral mensen die hun auto op het dak van het station parkeren die klagen. Deze automobilisten zijn genoodzaakt om gebruik te maken van de trappenhuizen of de liften, maar beleven daar weinig plezier van. "Men ervaart het als een openbaar toilet en er zijn reizigers die niet alleen naar beneden of boven durven te gaan. Daarom wachten ze maar tot ze met iemand anders mee kunnen lopen of in de lift kunnen stappen." Rondhangen Burgemeester en wethouders laten weten dat ze op de hoogte zijn van 'overlastgevende personen die rondhangen in de trappenhuizen van het station'. Daarom nemen de boa's van zowel gemeente als NS er regelmatig een kijkje. Verder staat er elke zes weken een mobiele keet in de directe omgeving van het station waar overlast kan worden gemeld. Intussen wordt ook uitgezocht of het mogelijk is om de trappenhuizen ontoegankelijk te verklaren voor onbevoegden of desnoods af te sluiten. Tenslotte wordt gekeken of boa's jongeren die overlast veroorzaken kunnen doorsturen naar de stichting Halt.