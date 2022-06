Bij een botsing met twee auto's op de kruising van de Ulicotenseweg en de Kleistraat in Chaam zijn twee personen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers liep zware verwondingen op. De zwaargewonde was bekneld geraakt en moest door de brandweer worden bevrijd.

Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter naar de Ulicotenseweg. De zwaargewonde bestuurder is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De automobiliste die in de andere wagen zat hield aan het ongeluk lichte verwondingen over en hoefde alleen te worden nagekeken in de ambulance.

De oorzaak van de botsing wordt door de politie onderzocht. Het is nog niet bekend hoe het ongeval, dat rond 18.10 uur plaatsvond, kon gebeuren.