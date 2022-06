In de strijd tegen plastic afvalbekers die op straat belanden, is de gemeente Breda in overleg met een aantal organisatoren in de stad om een alternatief te bedenken.

"We verkennen de inzet van een inzamelsysteem in Breda. Een statiegeldsysteem met zogeheten hardcups of een recyclebare zachte beker is onderwerp van gesprek", zo schrijft het college van B en W na vragen van GroenLinks.

De Bredase fractie van GroenLinks had vragen gesteld over het plastic afval dat in het Spanjaardsgat en in de singels valt tijdens evenementen. Volgens de gemeente worden de singels en de haven elke maandag en vrijdag opgeruimd 'en in geval van extra vervuiling wordt er extra inzet gepleegd'. Veel afval wordt stroomafwaarts opgevangen door een plasticvanger.