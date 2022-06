Er is een nieuw fonds in Breda voor kunstenaars die op bijzondere wijze actief zijn in de stad. Dit stipendium, dat uit een geldbedrag en een kunstwerk bestaat, wordt voortaan elk jaar uitgereikt. Deze zaterdag voor het eerst.

Het stipendium is een initiatief van de stichting KLEIO. Die werd in 1988 in Breda opgericht om kunstenaarsinitiatieven te kunnen faciliteren met een gebouw. Daarvoor werd destijds Kloosterlaan 138 gekocht van de gemeente. Een rijksmonument dat ooit deel uitmaakte van de Chassékazerne en waarin aanvankelijk de kunstactiviteiten van Lokaal 01 plaatsvonden. Tegenwoordig is er kunst van Club Solo.

Spaans-Nederlandse kunstenaar

Dat pand is in 2020 verkocht aan de NV Stadsherstel. Het geld dat de stichting KLEIO daarvoor kreeg is belegd. Met de opbrengst daarvan wordt vanaf nu elk jaar een bijzondere kunstenaar financieel ondersteund. Wie dat is, bepaalt een speciale (Bredase) commissie bestaande uit de directeuren van het Stedelijk Museum Breda, BredaPhoto, Sint Joost, CLIB en de Grote Kerk.

Dit eerste stipendium is voor de Spaans-Nederlandse Sarah Rosé Guitian Nederlof. Zaterdag ontvangt zij in het Stedelijk Museum Breda vijfduizend euro en een werk van de Bredase kunstenaar Felix van Breugel.

Wielerronde Vuelta

Dat de keuze op haar is gevallen is geen toeval. Sarah Rosé Guitian Nederlof heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Ze groeide op in Spanje, maar woont inmiddels in Nederland. Op uitnodiging van het Stedelijk Museum Breda en Artist-in-Residence Witte Rook verblijft ze in juli en augustus twee maanden in Breda. Precies in de tijd dat de Spaanse wielerronde Vuelta door Breda rijdt.

Haar project is een soort vervolg op het onderzoek dat de Spaanse kunstenaars Carme Nogueira en Elena Prado in 2020 op verzoek van het Stedelijk Museum en Witte Rook deden. Zij doken in herinneringen van de Spaanse gemeenschap in Breda. Arbeiders die in de jaren zestig het regime van Franco ontvluchtten om in Nederland te werken.

Migratie en kunst

Ook Sarah Rosé Guitian Nederlof richt zich dit Vuelta-jaar op de Spaans-Nederlandse relatie. Zij kijkt echter naar wat het betekent om als kunstenaar uit een ander land en cultuur elders te werken en leven. Daarmee past haar onderzoek goed bij het culturele randprogramma Vuelta//Arte dat het Stedelijk Museum Breda en Witte Rook samen met partners in Utrecht en Den Bosch maakten. Daarin wordt met lezingen stilgestaan bij de ontmoeting tussen Nederlandse en Spaanse kunst(enaars).

In dat kader houdt zaterdag om 14.00 uur in het Stedelijk Museum Breda niet alleen Sarah Rosé Guitian Nederlof een lezing over migratie en kunst, maar ook de Spaanse curtaror Agustín Pérez Rubio.