De partijen in de 'oude' gemeenteraad van Breda zijn netjes omgegaan met hun fractievergoeding. Wel blijkt dat het vier van de negen fracties niet altijd is gelukt om bonnetjes te overleggen. Ook is een deel van de vergoeding soms onterecht gebruikt voor het voeren van een verkiezingscampagne.

Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte Accountants naar de fractievergoedingen van 2019 en 2020. Het gaat om een bedrag van zo'n 1,6 ton per jaar. Waardeoordeel De boekhouders van Deloitte geven geen waardeoordeel, maar constateren wel dat de fracties vooruitgang boeken bij het verantwoorden van hun uitgaven: "Er zit verbetering in.'' Ook vermeldenswaardig: alle fracties hebben zonder dralen meegewerkt aan het onderzoek. Vlekjes aan het licht Die openheid heeft wel enkele vlekjes in hun boekhouding aan het licht gebracht. Zo heeft de VVD geld uit de fractievergoeding ingezet voor het financieren van een verkiezingscampagne. Dat is volgens de regels verboden. Ook de SP krijgt om die reden een tik op de vingers. De socialisten zouden de fractievergoeding hebben ingezet om tijdens de verkiezingcampagne kopieerkosten te betalen. Breda Beslist en het CDA hebben een ander probleem: bij hen ontbreekt een aantal bonnetjes. Dat is in sommige gevallen ook niet zo vreemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergoeden van kosten die vrijwilligers hebben gemaakt. Soms wordt er dan cash afgerekend, zonder factuur. D66 krijgt te horen dat in zeven gevallen bonnetjes niet zijn ondertekend door de fractievoorzitter of zijn vervanger. Praktisch onmogelijk Soms is het praktisch onmogelijk om bonnetjes te overleggen, bijvoorbeeld wanneer er zaken zijn gedaan met Facebook. Dat bedrijf stuurt namelijk helemaal geen facturen. De controleurs van Deloitte zijn streng en leggen zout op elke boekhoudkundige slak. Toch kan VVD-fractievoorzitter Eddie Förster heel goed leven met deze vorm van scherpslijperij. "Het gaat hier natuurlijk wel om belastinggeld en daar moet je supersecuur mee omgaan'', zegt de Bredase liberaal. "En als je iets fout doet, dan moet je die fout herstellen.'' Dat is dan ook de reden dat hij het onterecht gebruikte geld uit de fractievergoeding via een omweg terugstort naar de gemeentekas van Breda. Vervolgfouten Alles bij elkaar is Deloitte overigens best tevreden over de Bredase fracties: "Het gaat vaak om geringe bedragen en, indien mogelijk, zijn er maatregelen genomen om vervolgfouten te voorkomen. De verantwoording ziet er deugdelijk uit.'' Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda