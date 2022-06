Twee auto's in Breda zijn uitgebrand. Dat gebeurde rond 2.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag in de Van Meterenstraat. De politie doet onderzoek naar de brand.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat beide voertuigen verloren gingen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.