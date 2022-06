Het plan om de parkeerplaatsen aan de Chassésingel in Breda te verplaatsen naar de andere kant van de straat, zodat ze voor de voordeur van de bewoners komen, is voorlopig van de baan. Het parkeren blijft waarschijnlijk zo'n tien jaar gehandhaafd aan de singelzijde.

Op die manier denken burgemeester en wethouders dat de 'ambitie om een Singelpark aan te leggen wordt gecombineerd met de belangen van de bewoners'.

Dat blijkt uit een 'Breda Bericht' dat naar de bewoners van dit deel van de binnenstad is gestuurd. Die werden eerder dit voorjaar actief, toen ze er achter kwamen dat er uitgebreide plannen klaar lagen om de parkeersituatie op de Chassésingel aan te passen. Wat hen het meest dwars zat, was het voorstel om de parkeerplaatsen te verplaatsen van de waterkant naar de gevels van hun huizen. De Bredanaars vonden het onacceptabel dat er auto's pal voor hun voordeur zouden worden geparkeerd.

De verantwoordelijk wethouder, Carla Kranenborg (Parkeren, VVD), heeft zich de kritiek aangetrokken en is na overleg met de bewoners met een aangepast plan gekomen. Het is een soort compromis, waarin staat dat het parkeren voorlopig aan de singelzijde gehandhaafd blijft. Het woordje 'voorlopig' is cruciaal. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om over een jaar of tien alsnog over te gaan tot het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de gevels van de woningen aan de Chassésingel.

Daarmee kan ongeveer tien jaar worden gewacht, omdat het er naar uitziet dat de huidige bomen nog zeker een decennium mee kunnen. Daarna kunnen nieuwe exemplaren worden geplant. "De gemeente houdt de optie nadrukkelijk open om, wanneer de nieuwe bomen worden geplant, de locatie van de parkeerstrook te heroverwegen'', aldus burgemeester en wethouders.

Ook de bewoners van de aanpalende Marksingel waren in verzet gekomen tegen vergelijkbare plannen van het college. Dat heeft niet geleid tot aanpassing van het project. Eind mei kregen de bewoners te horen dat niets aan het oorspronkelijke voorstel wordt gewijzigd.