Een vrouw is donderdagochtend met haar auto over de kop geslagen op de A27 bij Bavel. Dat gebeurde bij een botsing met een vrachtwagen bij het knooppunt Sint Annabosch, waar de wagen ondersteboven tot stilstand kwam. Brandweerlieden hebben de beknelde automobiliste uit het voertuig bevrijd.

De bestuurster is na het ongeluk, dat rond 06.45 uur gebeurde, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de botsing raakte de chauffeur van de vrachtwagen niet gewond. Het is niet bekend wat de verwondingen van de automobiliste zijn.

Door het ongeluk ontstond een kilometerslange file op de A27 richting Gorinchem. Op dat deel van de snelweg was de rechterrijstrook dicht. Verkeer werd omgeleid via de A16 en de A59. De weg was rond 08.15 uur weer vrij.