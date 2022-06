De Kleine Schans in Terheijden krijgt een Watertrap. Zo wil de gemeente Drimmelen het verleden van het eeuwenoude vestingwerk eren.

De Watertrap is te zien in het nieuwste ontwerp voor de Kleine Schans. "Met deze plannen zetten we niet alleen het verleden van Terheijden in het zonnetje, maar verbinden we de geschiedenis van de Kleine Schans ook met wat het dorp zo bijzonder maakt, zoals het water, de Mark, de haven en het Traais Energie Collectief (TEC)", zegt wethouder Lieke Schuitmaker.

Het nieuwe ontwerp van de Kleine Schans neemt de bezoekers mee in de geschiedenis van het vestingwerk dat deel uitmaakt van de Zuiderwaterlinie. Op de dam naar de Schans komen zogenoemde karrensporen die herinneren aan de vroegere verbinding tussen het vestingwerk en de omgeving. Aan weerszijden komen traptreden met zeven niveaus die de Watertrap vormen. Het water wordt opgepompt uit de gracht en stroomt via de traptreden en waterspuwers weer terug de gracht in.

De toegang met de Watertrap is ook geschikt voor incidenteel autoverkeer, zoals bij de opbouw van evenementen. Bovendien is de trap toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Dat geldt ook voor de visstoep die wordt aangelegd.

Traaise energie

De Kleine Schans blijft verder zoals deze nu is. Naast het vestingwerk ligt de Energiebrouwerij van het Traais Energie Collectief (TEC). Deze brouwerij wordt een ontmoetingsplek met horeca en toiletten. Bezoekers kunnen daar dan ook zien hoe duurzame 'Traaise energie' wordt gemaakt.

Wat deze plannen voor de Kleine Schans gaan kosten, wil de gemeente niet zeggen vanwege de aanbesteding. Het schetsontwerp dat het college onlangs heeft vastgesteld, vormt daarvoor de leidraad. De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat de werkzaamheden starten in december en dat het werk in april volgend jaar gereed is.

De plannen voor de Kleine Schans worden donderdag 16 juni om 19.30 uur toegelicht in het gemeentehuis in Made.