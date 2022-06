Een 28-jarige Bredanaar is woensdagochtend aangehouden in Breda omdat hij mogelijk spullen uit vier auto's heeft gestolen. Het geluid van een toeter in de Maria Cherubinastraat zou de verdachte hebben verraden.

Een getuige die het alarm hoorde zag een onbekende man bij de lawaaimakende auto staan en belde de politie. Agenten troffen rond 6.00 uur in de omgeving meerdere auto's aan waarvan een ruit was ingeslagen. Daarop werd de verdachte meegenomen naar het politiebureau. De man zit na zijn aanhouding vast in een politiecel. Het is niet bekend hoe lang hij op het bureau moet blijven.