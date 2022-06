Bij een ongeluk met een brommer en een tractor in Breda is een man gewond geraakt. Het ging dinsdag rond 19.30 uur mis op de Rijsbergsebaan.

Onduidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. De man op de brommer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Bij de Rijsbergsebaan landde ook een traumahelikopter.

In verband met het onderzoek zette de politie de weg een tijd af in beide richtingen. De bestuurder van de tractor kwam met de schrik vrij.