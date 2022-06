Zolang de straatlampen in de Willemstraat blijven haperen, moeten burgemeester en wethouders van Breda maar noodverlichting aanbrengen.

Dat schrijft D66-raadslid Talitha Korsmit in een brief aan het stadsbestuur. Enkele weken geleden had de democrate vragen gesteld over de problemen die er zijn met de straatverlichting in de Willemstraat.

Uit een antwoord van het stadsbestuur bleek dat slechts dat de verlichting op slechts 60 procent van zijn vermogen draait. Een oplossing voor de problemen lijkt nog ver weg, omdat het materiaal dat nodig is voor het herstel slecht leverbaar is.

Plannen die klaarliggen

Die reactie van burgemeester en wethouders leiden bij Korsmit tot nieuwe vragen. Zo wil het raadslid onder meer weten of er al plannen klaarliggen om noodverlichting aan te leggen. Mocht dat het geval zijn, dan wil de democrate weten wanneer dat dan gaat gebeuren. En zo niet, waarom niet.

Wat er ook gebeurt, volgens Korsmit is het in ieder geval belangrijk dat er wordt ingegrepen, want een goede verlichting draagt volgens haar bij aan het 'algemene veiligheidsgevoel'.