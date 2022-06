Mario Bilate is in gesprek met De Graafschap. De spits die bij NAC zijn aflopende contract niet verlengd zag worden, is gebrand om zich na het afgelopen teleurstellende seizoen weer te laten zien bij een nieuwe club.

"Het heeft geen zin het te ontkennen, want iemand heeft me met Mario bij een hotel in Duiven gezien en er een foto van gemaakt", zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap tegen de Gelderlander. "Ik had niet met hem afgesproken om even gezellig bij te kletsen. Het is wel zo dat we in gesprek zijn met meer spitsen dan Mario Bilate. En dat weet hij ook."

Bilate (30) had allesbehalve een gelukkig seizoen bij NAC. De spits kwam door een slepende achillespeesblessure niet verder dan tien wedstrijden en raakte pas net voor de play-offs weer fit. In de nacompetitie kon hij een vroege uitschakeling tegen ADO Den Haag niet voorkomen.

Het seizoen ervoor kwam hij over van RKC Waalwijk, was hij onder Maurice Steijn eerste keuze en kwam hij in 28 wedstrijden (inclusief play-offs) tot negen doelpunten. Bilate kwam eerder ook uit voor Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk, FC Den Bosch en FC Emmen. Ook kwam hij uit voor het Schotse Dundee United.

Bij NAC had Bilate een aflopend contract, waardoor hij nu transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.