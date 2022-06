Vier auto's zijn maandagmiddag volledig uitgebrand voor de ingang van een autogarage aan de Palmbosstraat in Zundert. De brandweer laat weten dat niemand gewond raakte.

De brand brak uit rond 14.05 uur. Het ging waarschijnlijk om drie sloopauto's en een auto die voor de garage stond geparkeerd.

De drie auto's zouden door een sloopbedrijf worden opgehaald. Eenmaal op de vrachtwagen geladen, vlogen ze in brand. De oorzaak van de brand is niet bekend. Om te voorkomen dat transportwagen vlam vatte, heeft de transporteur de auto's al brandend teruggezet voor de ingang van het autobedrijf. Vermoedelijk is toen de vierde wagen in brand gevlogen.

Een woordvoerder van de garage kon dit niet bevestigen: "We weten wat er is gebeurd maar doen daar nu nog geen uitspraken over." De brandweer kon er ook niks over zeggen.