Op de kruising van de Terheijdenseweg en de Moerlaken in Breda is dinsdagochtend een auto op een stadsbus gebotst. Hierbij raakte de automobilist gewond, hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur werd in een ambulance nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Rond 10.15 uur botste de auto tegen de stadsbus. Naast de politie en een ambulance kwam ook de brandweer naar de kruising. De automobilist zat bekneld in de auto en werd door de brandweer bevrijd. Daarna is de bestuurder met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de buschauffeur was nagekeken in de ambulance werd hij opgehaald door een collega met een andere bus. Passagiers ongedeerd Tijdens de botsing zaten ongeveer twaalf passagiers in de bus. Zij raakten niet gewond en kwamen met de schrik vrij. De passagiers konden, even later, in een andere bus stappen en hun reis vervolgen. Door de klap raakten de auto en de stadsbus flink beschadigd. Waardoor de auto op de stadsbus botste, is niet bekend. De politie heeft het kruispunt voor een deel afgesloten en doet verder onderzoek naar het ongeluk. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen de auto af te voeren. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda