In het voormalige postkantoor aan de Oude Vest in Breda worden vanaf maandag 27 juni 48 jonge vluchtelingen opgevangen. Ze worden daar tot november ondergebracht, zodat de druk op het opvangcentrum in Ter Apel wordt verminderd.

Volgens burgemeester en wethouders gaat het om een groep mensen waarvan de asielaanvraag zeer waarschijnlijk wordt erkend. Ze hebben die zeer waarschijnlijk waarvan verwacht wordt hun asielaanvraag wordt erkend.

Het voormalige postkantoor staat op de nominatie om te worden verbouwd, zodat er ruimte komt voor huur- en koopwoningen. Die werkzaamheden beginnen in november van dit jaar en dat is dan ook de reden waarom de vluchtelingen niet langer in het pand kunnen verblijven.

Op dit moment staat het gebouw leeg. De laatste bewoners, studenten, zijn intussen vertrokken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt verantwoordelijk voor de huisvesting en het begeleiden van de vluchtelingen. Ook neemt deze organisatie het beheer voor zijn rekening.

"De nood is hoog'', zegt Joeri Kapteijns, bestuurslid van het COA. "Daarom zijn we ontzettend blij met de hulp van de gemeente Breda, die de afgelopen weken al crisisnoodopvang bood en nu tijdelijke opvangplekken voor een langere periode voor alleenreizende minderjarigen. Daarmee levert Breda een belangrijke bijdrage om mensen die hebben moeten vluchten een veilige plek te bieden.''

Het COA heeft op dit moment ongeveer 42.000 mensen in de opvang. Dagelijks melden zich zo'n tweehonderd nieuwe asielzoekers in Ter Apel.

Opvangcentra overvol

Burgemeester en wethouders van Breda zijn zich bewust van de problemen waarmee het COA kampt. "In het journaal hebben we kunnen zien dat de opvangcentra overvol zijn en dat er snel iets aan die situatie moet veranderen'', meldt het college in een persbericht. "Deze noodsituatie vraagt van gemeentes om mee te denken in oplossingen. Breda kan het COA tijdelijk helpen door het KPN-gebouw voor deze maanden aan te bieden. Dat doen we door samen te werken met de eigenaren en ontwikkelaars. Het belangrijkste uitgangspunt binnen deze samenwerking is een leefbare en veilige omgeving te creëren voor zowel de omwonenden als de tijdelijke bewoners. Daarover maken we duidelijke afspraken met het COA."

Beheergroep

Voor de opvang van de 48 vluchtelingen wordt een speciale 'beheergroep' ingesteld. Daarin zitten omwonenden en vertegenwoordigers van COA, maar ook de wijkagent en mensen van de gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van omwonenden, bewoners en ondernemers. Omwonenden kunnen zich tijdens een inloopavond die wordt gehouden op maandag 20 juni op het stadskantoor aanmelden voor de beheergroep.

De tijdelijke oplossing wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met de huidige eigenaar, woningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaars van het gebouw. Dat zijn de ontwikkelcombinatie PK76 bestaande uit SDK Vastgoed, een onderdeel van VolkerWessels, en Maas-Jacobs.