Een 32-jarige man uit Breda is maandagochtend aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een drugsafvaldumping die in september van 2021 plaatsvond op de Heereweg in Ossendrecht. Dat meldt de politie.

Het synthetische drugsafval dat was gedumpt zorgde voor enorme schade aan de natuur. Eerder werd eind mei een 26-jarige man uit Zevenbergen aangehouden in het onderzoek naar de drugsdumping. De Bredanaar werd aangehouden in zijn woning. Hij zit vast en wordt gehoord door rechercheurs. De politie meldt dat met de aanhouding van de man de zaak rondom de dumping te hebben opgelost.