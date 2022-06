Bré-da-Boules, de eerste jeu de boulesvereniging in Breda, bestaat in oktober exact 40 jaar. Dat wordt gevierd met een open jubileum promotietoernooi op zondag 26 juni. Ook niet-leden vanaf de leeftijd van zestien jaar zijn welkom om gratis deel te nemen.

Het toernooi wordt gehouden op het sportcomplex van Bré-da-Boules aan de Charlotte Cuypersdreef, bij zwembad Wolfslaar. Dit is al sinds 1995 de vaste locatie van de vereniging met zowel buiten- als binnenbanen. Vijf dagen in de week wordt er gespeeld, alleen niet op vrijdag en zondag. Bré-da-Boules kent al jaren een stabiel ledenaantal van rond de 150 mensen. Voor leden en oud-leden wordt op 22 oktober ook nog een jubileumfeest georganiseerd.

Het toernooi duurt van 10.30 tot circa 17.00 uur. Teams worden ingedeeld in twee categorieën, beginners en ervaren jeu de boulers. Beginners, die zelf geen boules hebben, krijgen deze in bruikleen van de wedstrijdleiding. Indien nodig krijgen ze ook uitleg over de spelregels.

Informatie over de vereniging en inschrijving voor het jubileumtoernooi is te vinden op de website www.bredaboules.nl