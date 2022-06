Is Breda al voldoende ontdooit voor een zomers klûnfeest? De voorverkoop van de stempelkaarten, deze zondag, stokt nadat iets meer dan een derde van de beschikbare kaarten verkocht zijn. Komende woensdag vindt een tweede voorverkoop-gelegenheid plaats. Een uitgelezen kans voor de mensen die voorheen achter het net visten, om nu toch een Bredaas klûnkruisje te bemachtigen.

De afgelopen edities leidde de voorverkoop tot lange rijen, waarbij aspirant-klûners soms uren aan winterkou trotseerden om een stempelkaart te bemachtigen. De sfeervol aangeklede kroegentocht staat normaal gesproken drie weken voor carnaval op de agenda. Daarbij zijn doorgaans een veelvoud aan bezoekers aanwezig ten opzichte van de 6000 beschikbare klûnkaarten.

Twee jaar geleden stonden ze op de Grote Markt als shoarmaboeren. Komende zondag gaan ze als klimaatactivist. "We staan wel vaker midden in de winter in korte broek carnaval te vieren", laat hij weten. "Maar dit zal de eerste keer zijn dat we met plezier buiten in de korte broek carnaval staan te vieren."

Klûnen is al decennia een begrip in Breda. Mogelijk dat de ongebruikelijke datum, in een nog ongebruikelijker seizoen, het animo bij de voorverkoop gedrukt heeft. Ook het feit dat het klûnen samenvalt met Vaderdag zou een factor kunnen zijn. Anouk Bakkers - De Smet, zegt namens de organisatie dat ze er vanuit gaan dat de komende week nog een hoop deelnemerskaarten verkocht zullen worden. "Dat kan op woensdagavond bij de De Silent Muziekbingo aan de Havermarkt.