Een bestuurder is zondagochtend te voet vertrokken na een ongeval op de A58 tussen Bavel en Gilze. De automobilist verloor de macht over het stuur en belandde met zijn auto in de sloot.

Dat gebeurde rond 7.00 uur. Ter hoogte van Molenschot ramde de auto een hekwerk en kwam vervolgens tot stilstand in de sloot. De politie is op zoek naar de bestuurder. Een bergingsbedrijf heeft de auto met een kraan over het hekwerk getakeld en het voertuig afgevoerd. Het verkeer had geen hinder van het ongeluk.