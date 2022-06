Het is bouwen, bouwen en nogeens bouwen, tot zelfs in hartje stad. Zo is aannemer Van de Ven druk in de weer met grondverzet aan de Markendaalseweg waar liefst zeven complexen van The Marker verrijzen.

Geen sinecure, bouwen in de drukke binnenstad: afzettingen, afvoer, aanvoer. Om met zwaar materieel eerst te beginnen met wat de ondergrondse parkeergarage moet worden. Het levert wel mooie doorkijkjes op, vanuit de Concordiastraat of Irenestraat bijvoorbeeld. Dat hier het UWV-kantoor stond is al uit een vervlogen tijd. (Lees verder onder impressie) The Marker omvat 170 woningen: appartementen, ruime atelierwoningen en comfortabele herenhuizen. Stulpjes met vooral ook grote ramen voor het fraaie uitzicht op het water, het historische centrum en het oude kazerneterrein met het arsenaalgebouw. De oplevering wordt verwacht voorjaar 2024. Daarna begint de inrichting van de Markendaalseweg tot promenade en het doortrekken van de Nieuwe Mark. Het project is al enige tijd uitverkocht.