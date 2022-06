Muurbloem. Zo gaat een van de zes nieuwe straten heten die worden aangelegd in Breda’s nieuwste buurt, Blossem. Alle nog aan te leggen straten in Blossem krijgen een naam die verwijst naar planten.

Naast de Muurbloem zijn burgemeester en wethouders ook akkoord gegaan met het Fluitenkruidpad ('een bloemsoort waarvan de stengel geschikt is voor fluitjes'), het Duizendblad, het Walnootpad en het Vedergraspad ('een grassoort met bladeren die lijken op veren'). De nieuwbouw wordt verder verrijkt met een Blossempark.

Ook in andere delen van de gemeente Breda duiken nieuwe straatnamen op. Zo krijgt Ulvenhout de Groenkazerne, een verwijzing naar de 'voormalige brandweerkazerne, gelegen in het groen'. En achter de Willem van Oranjelaan komt het Bourbonhof. Dat is ter herinnering aan Charlotte van Bourbon, de derde vrouw van de Vader des Vaderlands.